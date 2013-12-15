中央城镇化会议提出推进农业转移人口市民化等六大任务

路透上海12月14日 -备受关注的中国中央城镇化工作会议周五在北京闭幕。据央广网周六报导，会议提出推进城镇化的六项主要任务，包括推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率等。

会议表示，要发展各具特色的城市产业体系，强化城市间专业化分工协作，增强中小城市产业承接能力。全面放开建制镇和小城市落户限制，有序开放中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。

同时，要按照严守底线、调整结构、深化改革的思路，严控增量，盘活存量，优化结构，提升效率，切实提高城镇建设用地集约化程度，“耕地红线一定要守住，红线包括数量，也包括质量。”

此外，还要建立多元可持续的资金保障机制。要完善地方税体系，逐步建立地方主体税种，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。建立健全地方债券发行管理制度。推进政策性金融机构改革。鼓励社会资本参与城市公用设施投资运营。

其他任务还包括：优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平，及加强对城镇化的管理。

会议要求，要以人为本，推进以人为核心的城镇化，提高城镇人口素质和居民生活质量，把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务。

“推进城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。”会议称。

会议要求，要紧紧围绕提高城镇化发展质量，稳步提高户籍人口城镇化水平；大力提高城镇土地利用效率、城镇建成区人口密度；切实提高能源利用效率，降低能源消耗和二氧化碳排放强度；不断改善环境质量，减少主要污染物排放总量，控制开发强度。

同时，要优化布局，把城市群作为主体形态，促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展。要尽可能减少对自然的干扰和损害，节约集约利用土地、水、能源等资源。

会议并强调，推进城镇化，既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好发挥政府在创造制度环境、编制发展规划、建设基础设施、提供公共服务、加强社会治理等方面的职能；中央制定大政方针、确定城镇化总体规划和战略布局，地方则从实际出发，贯彻落实总体规划，制定相应规划，创造性开展建设和管理工作。

中共十八届三中全会后，中央政治局首度召开会议分析研究2014年经济工作时，即强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。（完）

(整理 张喜良; 审校 林高丽)

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