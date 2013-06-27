中国城镇化需加强制度顶层设计--发改委主任

资料图：一名农民在农田中劳动，背后是上海崛起的新式居民区。 REUTERS/Aly Song

路透北京6月27日 - 中国城镇化方案迟迟未能出台。国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，促进城镇化健康发展需要着力加强制度顶层设计，需要统筹人口、土地、财税金融等重要领域的体制机制改革。

新华社周三晚间援引他在向全国人大常委会作关于城镇化建设工作情况报告的讲话并称，中国城镇化的外部条件和内在动力正在发生深刻变化，必须走以提升质量为主的转型发展之路。

“促进城镇化健康发展，需要着力加强制度顶层设计，”徐绍史称，推进城镇化要统筹人口管理、土地管理、财税金融、城镇住房、行政管理、生态环境等重要领域的体制机制改革。

具体而言，他指出，要逐步消除城乡区域间户籍壁垒，促进人口有序流动；实施最严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地利用效率；建立可持续的城市公共财政体系和投融资机制，为实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖和城镇基础设施建设提供资金保障。

此外，还需要建立市场配置和政府保障相结合的住房制度，有效保障城镇常住人口的合理住房需求；优化行政层级和行政区划设置，合理增设城市建制，加强生态文明制度建设，形成节约资源和保护环境的空间格局和产业结构。

2012年中国城镇化率达到52.57%，和发达国家仍相去甚远。去年年底的中央经济工作会议要求“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量”，城镇化已被定调为中国扩内需的最大潜力所在。但如何避免城镇化沦为新一轮的“造城运动”，却是市场尤为关心的议题。投资者已经翘首企盼数月，城镇化方案至今仍迟迟未出，也暗示着本次制度顶层设计的复杂性和高难度。

“要进一步深化改革，创新体制机制，更多依靠市场手段，充分发挥市场作用，破解城镇化制约因素。”全国人大财经委在一份城镇化建设情况专项调研报告中也如是说。

针对一些城市空间无序开发、人口过度集聚，重经济发展、轻环境保护，重城市建设、轻管理服务，“城市病”问题日益突出，徐绍史指出，未来应加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，统筹中心城区改造和新城新区建设；并要加快产业转型升级，完善城镇基础设施和公共服务设施，完善城市治理结构。

“过去主要靠高投入、高消耗、高排放的工业化、城镇化发展模式难以为继，必须走以提升质量为主的转型发展之路，”他称。

**打破户籍限制**

中国要推进的新型城镇化是“围绕人的城镇化”，必须要加快推进户籍制度改革和社会保障制度改革，剥离附着在户籍上的不平等社会福利待遇。

徐绍史透露，截止目前国内已有14个省探索建立了城乡统一的户口登记制度，18个省根据国务院有关通知出台了具体实施意见，初步为农业人口落户城镇开辟了通道。

另据国内媒体报导，徐绍史还指出，未来将全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。

“当前，围绕人的城镇化，要把常住人口市民化作为首要任务，逐步实现进城务工农民及其家属能享受所在地城镇居民等同的公共服务，”全国人大财经委调研报告也指出。

人大财经委认为，鉴于进城务工农民及其家属数量巨大，只能逐步实现，可先解决举家迁徙或长期在城务工人员的社会保障和随迁子女就学问题，加快推进养老保险关系跨地区转移接续；同时还要高度重视农民工住房问题，在进一步完善城镇住房保障体系的同时，结合推进农村土地制度改革，大力发展房屋租赁市场。

公安部统计显示，2010-12年全国农业人口落户城镇的数量为2,505万人，平均每年达835万人。

在2011-12年，中国全国开工建设城镇保障性安居工程住房1,824万套，比“十一五”期间开工总量还高12%左右；2012年基本医疗保险常住人口覆盖率分别达到63.9%和75.5%，农民工随迁子女进入公办学校就读的比例达到80.2%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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