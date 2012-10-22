中国敦促朝韩保持冷静与克制

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透上海10月20日电---中国周六敦促朝鲜与韩国保持冷静与克制，共同维护朝鲜半岛和平稳定。
朝鲜上周五表示，如果发现韩国允许活动分子向朝鲜境内散布反朝传单，朝鲜将实施打击。这是朝鲜数月来对韩国发出的最严厉警告。
韩国国防部长在国会称，若遭到这样的打击，韩国军方将进行报复。
中国外交部发言人洪磊就此事答记者问时称：“作为半岛的近邻，中方支持朝韩双方通过对话协商解决相互间的问题。”
“希望有关方保持冷静与克制，不要采取刺激及过激行动，共同维护朝鲜半岛和平稳定。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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