中国要求地方政府积极稳妥推进户籍改革

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京2月24日电---国务院办公厅发布通知，要求地方政府积极稳妥推进户籍管理制度改革，助力城镇化进程。
通知称，农民工落户城镇，是否放弃宅基地和承包的耕地、林地、草地，必须完全尊重农民本人的意愿，不得强制或变相强制收回。
“有的地方擅自突破国家政策，损害群众切身利益。对这些问题如不高度重视并及时妥善解决，就会严重影响城镇化依法健康有序进行，严重影响经济平稳较快发展和社会和谐稳定。”
通知还强调，地方政府必须着力解决农民工实际问题。
通知重申，鼓励非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移，但不适用於已经过於拥挤的大城市。
通知的落款时间为2011年2月26日。国务院办公厅并未说明为何延迟近一年才在中国政府网（www.gov.cn）上发布该通知。
去年，中国城市化率首次突破50%，暗示改革的紧迫性更高，特别是中国政府希望挖掘城市化的潜力，增强国内消费在经济中的比重。
学者和经济学家认为，户口是主要的障碍。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。