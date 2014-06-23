中国呼吁共同建设和平之海

路透上海6月21日 - 中国国务院总理李克强周五在雅典出席中希海洋合作论坛并发表演讲，呼吁共同建设和平之海，并且警告称为争夺海洋发生的战争给人类带来灾难。

“我们将坚定不移走和平发展道路，坚决反对海洋霸权，”李克强在演讲中称。中国外交部网站刊载了李克强的演讲全文。

“历史反复昭示人们，向海而兴，背海而衰，为开发海洋而进行的合作，给各国带来发展；但是为争夺海洋发生的战争，则给人类带来灾难。”

中国不到两个月前在与越南存在争议的水域部署一座大型钻井平台，最近又向南海部署四座钻井平台。这些活动引发周边邻国担忧中国的动机。

中国国务委员杨洁篪周六在北京的第三届世界和平论坛开幕式上发表讲话时称，中国一贯致力于通过和平方式处理同有关国家的领土主权和海洋权益争端，愿以最大诚意和耐心，推动对话谈判解决问题。

“中国坚定维护国家主权和领土完整，不会拿自己的核心利益做交易，不会吞下损害中国主权、安全、发展利益的苦果。”（完）

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