中国敦促越南立即停止在西沙海域的干扰和破坏行动

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京5月27日 - 中国外交部周二称，越南正在对中国进行钻探作业的西沙有关海域采取“危险行动”，敦促越方立即停止一切干扰和破坏行动。
外交部发言人秦刚在例行记者会上发表上述言论。
据新华社报导，一艘越南渔船在中国西沙群岛海域对海南东方市的渔船进行干扰冲撞时倾覆，船上人员已被及时救起。但越方则认为是中国船只在距离争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了该越南渔船。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。