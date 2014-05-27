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时事要闻 | 2014年 5月 27日 星期二 16:45 BJT

中国敦促越南立即停止在西沙海域的干扰和破坏行动

路透北京5月27日 - 中国外交部周二称，越南正在对中国进行钻探作业的西沙有关海域采取“危险行动”，敦促越方立即停止一切干扰和破坏行动。

外交部发言人秦刚在例行记者会上发表上述言论。

据新华社报导，一艘越南渔船在中国西沙群岛海域对海南东方市的渔船进行干扰冲撞时倾覆，船上人员已被及时救起。但越方则认为是中国船只在距离争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了该越南渔船。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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