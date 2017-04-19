中国敦促加拿大放宽对华高技术产品出口限制

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透渥太华4月18日 - 中国官方媒体新华社报导称，国务院总理李克强周二敦促加拿大总理特鲁多放宽对华高技术产品出口限制，同时希望两国在清洁能源领域展开合作。
特鲁多希望促进与中国的贸易，从而减少对美国贸易出口的依赖，特别是在美国总统特朗普发出保护主义信号的情况下。
加拿大严格限制中国等国家可以购买的加拿大资产，称是出于国家安全的需要。
新华社报导称，李克强应约同特鲁多通电话。李克强指出，“希望加方放宽对华高技术产品出口限制，相信这将有利于双边贸易平衡增长。”
特鲁多发言人Andree-Lyne Halle证实两人通了电话，并表示晚些时候会公布更多细节。
中国正在寻求提高其在全球环境方面所扮演的角色，而特朗普则显示出从前总统奥巴马所作的绿色承诺后退的迹象。
根据新华社，李克强还表示，两国应当“加强在应对气候变化领域的合作，在清洁能源等新兴领域开展合作”。(完)
(编译 郑茵/侯雪苹；审校 龚芳/张荻)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。