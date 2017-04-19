中国敦促加拿大放宽对华高技术产品出口限制

路透渥太华4月18日 - 中国官方媒体新华社报导称，国务院总理李克强周二敦促加拿大总理特鲁多放宽对华高技术产品出口限制，同时希望两国在清洁能源领域展开合作。

特鲁多希望促进与中国的贸易，从而减少对美国贸易出口的依赖，特别是在美国总统特朗普发出保护主义信号的情况下。

加拿大严格限制中国等国家可以购买的加拿大资产，称是出于国家安全的需要。

新华社报导称，李克强应约同特鲁多通电话。李克强指出，“希望加方放宽对华高技术产品出口限制，相信这将有利于双边贸易平衡增长。”

特鲁多发言人Andree-Lyne Halle证实两人通了电话，并表示晚些时候会公布更多细节。

中国正在寻求提高其在全球环境方面所扮演的角色，而特朗普则显示出从前总统奥巴马所作的绿色承诺后退的迹象。

根据新华社，李克强还表示，两国应当“加强在应对气候变化领域的合作，在清洁能源等新兴领域开展合作”。(完)