中美经援战令南太平洋岛国坐收渔利

路透堪培拉9月3日电(记者 James Grubel)---当中美两国为提升在南太平洋地区影响力展开博弈之时，该地区小岛国可从中坐收渔利。

分析人士表示，随着美国战略重心继续回归亚太地区，国务卿希拉里近期的库克群岛之行更凸现该地区重要性与日俱增。

希拉里的访问也表明中国在该地区的影响力持续增强。中国加强对该地区的援助项目，借此提升其在南太平洋岛国中的根基。

澳大利亚国立大学发展政策教授Stephen Howes对路透表示：“这非常有意义。这只能证实，太平洋地区正变得更为重要，而非可以视而不见。”

很难评估中国的援助项目，但洛威研究机构(Lowy Institute)2011年的一份报告称，中国一年的援助项目价值约为两亿美元，绝大部分是为公共项目融资的长期低息贷款。

最近几年，中国的援助和低息贷款帮助巴布亚新几内亚和库克群岛修建了体育场馆，萨摩亚的游泳设施，汤加的新港口以及汤加首都努库阿洛法(Nuku’alofa)皇家宫殿的扩建也都离不开中国的帮助。

中国还为库克群岛首都拉罗(Rarotonga)的一处新警局和法庭大楼提供了资金，并增加了对斐济的援助。自2006年军事政变以来，西方政府避免与斐济军政府打交道。

希拉里在访问库克群岛期间宣布将对该地区再增加3,200万美元的援助，确保美国是继澳大利亚之後面向该地区的第二大援助国。

希拉里还表示，美国与中国可以在太平洋地区开展合作，借此淡化中美间的竞争态势。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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