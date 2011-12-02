骆家辉在华变身"推销员" 带领美企谈生意

路透北京12月1日电(记者 韩碧如)---美国驻华大使骆家辉在山东济南一家宾馆大厅上台发言时，西装革履的商务人士连忙站起身来，用相机和手机抓拍画面。

九小时後，关於能源合作的发言结束、合作协议签署完成，与当地官员晚宴结束後，骆家辉坐上了返回北京的列车。

这就是骆家辉尝试在中国推销美国产品和服务的方式：到许多美国人从未听说的中国城市，挨个签协议、作演讲。骆家辉是首位华裔美国驻华大使。

尽管历届美国驻华大使都努力推广美国商品和服务，骆家辉在这方面的努力达到了新的水准。这位前美国商务部长为努力缩小中美贸易逆差，足迹已至中国六个省级城市。

骆家辉在列车上接受路透采访时表示："这些行程肯定有助於推广美国的优质商品和服务，这不仅有助於满足中国的需求，同时还能在美国创造就业机会。"

"也许未必能马上取得订单，也或者起初的销售额不大，但重点要追踪未来数年这些美国企业对华出口的增长。"

美国商界人士认为，这样的努力是必要的。美国企业常常抱怨中国市场不够透明，以及向中国政府和国有企业推销产品和服务时遇到困难。

中国美国商会会长孟克文(Christian Murck)称："据我所知，以前的大使可不大会率领美国贸易代表团在中国到处走。"

据美国商务部数据，2010年美国对华出口额增加近三分之一，达到919亿美元，扭转了之前一年的下滑趋势，但远远无法媲美中国对美国高达3,650亿美元的出口。

骆家辉正充分利用自身知名度，在中国不遗余力地推销机械直至节能灯等各种美国商品。

此次随同骆家辉访问济南的，包括专用化学品和机械设备厂商。

美国小企业常常不知道某些招标的时间，或者不知道该联系谁，更何况他们的产品价格往往要高於中国本土企业。

但骆家辉保持着销售人员特有的乐观精神。他说："所有向中国出口商品的人都说，起初可能都是小笔生意，但逐步会增长。"

对美国企业来说，随骆家辉访问山东，山东省领导肯定会出面，这种场合就能见到许多平时难以谋面的中国国企领导。

专用化学品企业Albemarle(ALB.N)中国董事总经理X.D. Hu说："我们很多客户是山东的炼厂，平时很难见到他们。与国企的头头脑脑见上一面很难。"

但这次他有两个大客户也应邀参加了此次活动。

此次济南之行是骆家辉五次贸易推广行程之一，每次侧重於一个行业。

在回北京的火车上，使馆工作人员又在筹划如何将下次行程安排得更好。

公共事务咨询公司APCO Worldwide的高级咨询师James McGregor说："美国历届大使太过纠结于地缘政治事务，譬如核谈判。其实他们应该到处走走，替美国企业做推广。欧洲和日本大使就是这麽做的。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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