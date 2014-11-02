中国取消对美国华盛顿州金冠苹果的临时进口禁令

路透华盛顿10月31日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周五表示，中国将取消对华盛顿州金冠苹果的临时进口禁令，再次打开这个每年进口额一度达到650万美元的市场。

中国检疫机构于2012年8月实施了临时进口禁令，由于在进口金冠苹果中多次检出三种苹果病害：斑点腐烂病、牛眼形腐烂病和球壳孢腐烂病。

自那时以来，美国农业部(USDA)动植物卫生检疫局(APHIS)与美国苹果种植业共同研究更多的保护措施，以打消中国方面对病虫害的担忧。

中美两国政府经过两年的谈判后，APHIS与美国当地行业组织近期邀请中国官员进行实地考察，消除了后者对于上述病害经由成熟且未显露症状的苹果扩散的顾虑。

未来将实施的部分保护措施包括将苹果冷藏，以及在发货前进行目检以确保未混入腐烂苹果。

中国是全球最大的苹果种植国，但同时也进口大量苹果。中国在2010-2011年从华盛顿州进口了超过300万箱、每箱40磅(共计约54,446吨)的苹果，成为该州当年第四大苹果出口市场。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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