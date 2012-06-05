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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 5日 星期二 09:12 BJT

美拟增强亚太军事存在 中国称希望美方尊重中方利益

美国国防部长帕内塔近日宣布，到2020年，美国多数战舰将部署到亚太地区。中国外交部周一称，欢迎美国在亚太发挥建设性作用，也希望美方尊重包括中国在内的亚太各方利益和关切。

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