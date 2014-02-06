中美接近达成协议 美方将可审查中国会计所的审计工作--PCAOB

路透华盛顿2月5日 -美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)周三表示，美国与中国接近达成协议，允许美国当局审查中国会计公司的审计工作。

该协议将缓和中美间围绕审计监管的长期争议。近年来在美国上市的中国企业爆出一连串会计丑闻，令这一争论不断升温。

美国一名法官上个月裁定，四大会计公司的中国事业应中止美国业务六个月时间，这使得两国间的审计僵局升级。此举对两国间为达成范围更广的解决方案而举行的谈判有何影响，目前尚不得而知。

“我乐观地认为，我们将可在2014年签订长期以来一直盼望达成的协议，令美国方面得以审查PCAOB注册的公司在中国的审计工作，”PCAOB主席Jim Doty在美国证券交易委员会(SEC)表示。

Doty此后对记者表示，中方和PCAOB仍在交换修改协议草案，仍未确定如何开展审查。

中方在协商中一直表示，他们对于美国检察员在中国境内进行审查感到不快。

“我不会对可能的结果置评，不过有多种方式来解决这一问题，包括转移相关文档或让相关人员到中国之外接收调查，或者通过其他方式进行审查，”Doty表示，“我们也许不必非要在中国境内进行(审查)。”

他还语气严肃地表示，双方需要很快达成协议。“我们对解决这一问题的耐心有限，”Doty表示。“最终一定要解决。”(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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