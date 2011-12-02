澳洲否认支持与美印达成防御协议

路透堪培拉12月2日电---澳大利亚周五否认正在推进与印度和美国达成共同防御协议，该协议可能令中国益发担忧被邻国结盟合围。

本周稍早澳大利亚财经评论报（Australian Financial Review）援引澳大利亚外长陆克文的话报导，澳大利亚支持达成三方防御协议。

但是陆克文的发言人表示，陆克文的话被误读，陆克文原本是回答澳大利亚是否会很快解除对印度的铀出口禁令。

"陆克文指的是印度对澳大利亚铀出口政策变化的反应，跟其他无关。"陆克文的发言人称。

陆克文正在出访，路透无法联系到他或澳大利亚财经评论报获得评论。

印度外交部发言人在其官方网站上发表声明称，印度不清楚有关（防御协议）提议。

中国军方谴责美国和澳大利亚近期扩大军事同盟的做法，称此举或有损地区互信，是冷战思维的体现。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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