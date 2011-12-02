澳洲否认支持与美印达成防御协议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透堪培拉12月2日电---澳大利亚周五否认正在推进与印度和美国达成共同防御协议，该协议可能令中国益发担忧被邻国结盟合围。
本周稍早澳大利亚财经评论报（Australian Financial Review）援引澳大利亚外长陆克文的话报导，澳大利亚支持达成三方防御协议。
但是陆克文的发言人表示，陆克文的话被误读，陆克文原本是回答澳大利亚是否会很快解除对印度的铀出口禁令。
"陆克文指的是印度对澳大利亚铀出口政策变化的反应，跟其他无关。"陆克文的发言人称。
陆克文正在出访，路透无法联系到他或澳大利亚财经评论报获得评论。
印度外交部发言人在其官方网站上发表声明称，印度不清楚有关（防御协议）提议。
中国军方谴责美国和澳大利亚近期扩大军事同盟的做法，称此举或有损地区互信，是冷战思维的体现。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。