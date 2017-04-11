美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人

路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平上周在佛罗里达的首次会晤时同意贸易谈判的百日计划，旨在帮助削减美国对中国的庞大贸易逆差。斯派塞称，目前美中官员对这一承诺的“具体细化”工作还处在初级阶段。

新闻吹风会上有人问及中国是否像金融时报报导的那样，在牛肉和金融服务市场准入问题上作出让步，斯派塞回答称，这些地方仍然是美中贸易谈判要涉及的议题。

“很明显，我认为牛肉出口以及在中国的进一步市场准入、知识产权、外资入股，特别是在服务领域，从长期来看都是对美国出口企业和工业的一种巨大奖赏，”斯派塞表示。“但这还有待于未来具体敲定。”

另外一位美国政府官员则说，美中贸易讨论将覆盖多种领域，磋商才刚开始起步而已。

当被问及金融时报称中国将在牛肉进口与金融服务业做出让步时，该名美国官员称：“只提到两个产业并不够全面。”

该官员称，是否要恢复协商去年奥巴马政府所力推的一项美中双边投资协定，目前对于此事尚无任何决定。这位官员并没有获得可公开说明美国谈判计划的授权。

Global AgriTrends执行长Brett Stuart说，如果达成协议，那么中国可能成为美国牛肉的一大出口市场。他说大中华地区目前每年牛肉进口额约为70亿美元。随着中国中产阶级增加，这个数字料将上升。

但中国去年有条件解禁之后却很少采购美国牛肉。中国在2003年因美国华盛顿州爆发疯牛病而颁布了该项进口禁令。(完)