中美两国已敲定恢复美对华出口牛肉的最终细节

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透芝加哥6月12日 - 美国官员周一表示，中美两国已敲定恢复美国对中国出口牛肉的最终细节，美国出口企业可以为14年来的首批对华牛肉出口做准备了。
在结束与中国方面的商谈后，美国农业部(USDA)表示，国内生产商向中国出口的牛肉必须可以追溯到牛只的出生地。
USDA称，另一条规定则要求，美国对华出口的牛肉必须来自不超过30个月龄的牛只。牛肉中不得含有生长促进剂莱克多巴胺。由礼来(Eli Lilly)(LLY.N)旗下动物保健部门Elanco生产的牛饲料添加剂Optaflexx中即含有莱克多巴胺成份。
中国于2003年出于对疯牛病的担忧禁止进口美国牛肉。美国政府曾多次尝试重新打开中国市场，均以失败告终；不过这次两国间有关恢复牛肉出口的条款敲定进展迅速，让美国农户再次燃起希望。
中美政府赶在上个月一份范围更广的贸易协议规定的最后期限之前，敲定了牛肉出口协议细节，将于7月中旬之前恢复牛肉出口。
USDA数据显示，中国去年的牛肉进口额已增至25亿美元，2012年仅为2.75亿美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。