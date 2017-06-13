中美两国已敲定恢复美对华出口牛肉的最终细节

路透芝加哥6月12日 - 美国官员周一表示，中美两国已敲定恢复美国对中国出口牛肉的最终细节，美国出口企业可以为14年来的首批对华牛肉出口做准备了。

在结束与中国方面的商谈后，美国农业部(USDA)表示，国内生产商向中国出口的牛肉必须可以追溯到牛只的出生地。

USDA称，另一条规定则要求，美国对华出口的牛肉必须来自不超过30个月龄的牛只。牛肉中不得含有生长促进剂莱克多巴胺。由礼来(Eli Lilly)(LLY.N)旗下动物保健部门Elanco生产的牛饲料添加剂Optaflexx中即含有莱克多巴胺成份。

中国于2003年出于对疯牛病的担忧禁止进口美国牛肉。美国政府曾多次尝试重新打开中国市场，均以失败告终；不过这次两国间有关恢复牛肉出口的条款敲定进展迅速，让美国农户再次燃起希望。

中美政府赶在上个月一份范围更广的贸易协议规定的最后期限之前，敲定了牛肉出口协议细节，将于7月中旬之前恢复牛肉出口。

USDA数据显示，中国去年的牛肉进口额已增至25亿美元，2012年仅为2.75亿美元。(完)