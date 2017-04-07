美国总统特朗普接受中国国家主席习近平的访华邀请（更新版）

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路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。

习近平在会唔中称，愿同特朗普总统就中美关系和重大国际及地区问题深入交换意见，达成更多共识，为新时期中美关系发展指明方向。

美国总统特朗普并接受了习近平的访华邀请。

“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。”习近平强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。

他表示，中美关系正常化45年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展？需要深思，也需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。愿同特朗普总统一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。

“合作是中美两国唯一正确的选择，我们两国完全能够成为很好的合作伙伴。”习近平指出。双方可以继续通过各种方式保持密切联系。要充分用好新建立的外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话合作机制。

习近平表示，中美双方要做大合作蛋糕，制定重点合作清单，争取多些早期收获；推进双边投资协定谈判，推动双向贸易和投资健康发展，探讨开展基础设施建设、能源等领域务实合作；要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。

同时，双方要加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，共同推动有关地区热点问题妥善处理和解决，拓展在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作，加强在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的沟通和协调，共同维护世界和平、稳定、繁荣。

特朗普总统则表示，美中两国作为世界大国责任重大，双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。

中美两国元首还介绍了各自正在推进的内外优先议程，并就有关地区热点问题交换了意见。（完）