美国总统特朗普接受中国国家主席习近平的访华邀请（更新版）

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
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路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
习近平在会唔中称，愿同特朗普总统就中美关系和重大国际及地区问题深入交换意见，达成更多共识，为新时期中美关系发展指明方向。
美国总统特朗普并接受了习近平的访华邀请。
“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。”习近平强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。
他表示，中美关系正常化45年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展？需要深思，也需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。愿同特朗普总统一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。
“合作是中美两国唯一正确的选择，我们两国完全能够成为很好的合作伙伴。”习近平指出。双方可以继续通过各种方式保持密切联系。要充分用好新建立的外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话合作机制。
习近平表示，中美双方要做大合作蛋糕，制定重点合作清单，争取多些早期收获；推进双边投资协定谈判，推动双向贸易和投资健康发展，探讨开展基础设施建设、能源等领域务实合作；要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。
同时，双方要加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，共同推动有关地区热点问题妥善处理和解决，拓展在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作，加强在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的沟通和协调，共同维护世界和平、稳定、繁荣。
特朗普总统则表示，美中两国作为世界大国责任重大，双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。
中美两国元首还介绍了各自正在推进的内外优先议程，并就有关地区热点问题交换了意见。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)