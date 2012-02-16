中国12月净减持美国国债

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港2月16日电---美国财政部最新公布的数据显示,中国12月连续第三个月减持美国国债,令持有量至1.1万亿美元.但当月净增持以"两房"为主的机构债高达95亿美元,创金融危机爆发来的单月新高.
尽管12月中国净减持美国国债319亿美元,但仍是美国国债最大的海外持有国.数据显示,当月中国净减持一年以上长期国债325.4亿美元,净增持机构债94.85亿美元,净减持公司债3.04亿美元,净增持美国股票11.52亿美元.
而2011年全年,中国净减持美国国债594亿美元,是近年来少见.
中国外汇储备已累计至3.2万亿美元的全球最高,通过资产配置多元化以实现巨额外储的增值保值,已成中国外管局的重要任务.
除美元资产外,中国在欧元资产、日圆资产上也有少量配置.中国近日并表示,将在安全性、保值性和增值性的前提下,继续增持欧债.(完)
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--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
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