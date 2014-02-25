在华美企对合规关注度增加--报告

路透上海2月25日(记者 Adam Jourdan) -上海美国商会在其年度报告中称，在华美国企业去年把更多的注意力放在合规上，但不断增加的成本和技术工人的短缺依然是这些企业担忧的问题。去年中国曾发起多项针对腐败和高价的调查。

根据周二发布的这份报告，中国去年的领导层更替增加了美国企业在中国政治环境中的不确定性，但他们对中国经济放缓的风险不似之前担心。

中国是世界上第二大经济体，2013年的GDP增速达到了7.7%，相比中国标准增速不算高，但依然远快于欧洲和美国停滞的经济增速。

企业腐败问题在去年激起千层浪，此前英国制药商葛兰素史克(GSK.L)和美国奶粉制造商美赞臣(MJN.N)等外国企业均遭遇一连串调查。

这让合规成为各家外企的首要任务，在大约400家受访企业中，有44.2%的企业表示，去年很大一部分精力放在这个领域，高于2012年36.6%的比例。有超过五分之二的企业表示，他们会在明年增加合规的开支。

报告称：“尽管对未来有乐观和成长预期，但中国的行业和监管环境挑战依然阻碍着商业运营。”

美国企业从对国际腐败法律的关注转移至对中国本土立法的重视，有46.8%的企业表示，法律合规是最重要的领域，较之前一年的31.5%大幅上升。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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