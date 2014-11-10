中美双方就便利人员往来达成共识 商务旅游签证延长至最长10年

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京11月10日 - 中国外交部周一称，中国和美国已就互为对方商务、旅游和留学人员颁发长期多次签证达成共识，商务旅游签证将延长到最长10年，学生签证将延长至最长5年。
外交部网站发布新闻稿引述发言人秦刚并称，该共识将于近日通过互换照会方式进行确认。双方将为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证，为从事留学活动的公民颁发有效期最长为5年的多次入境签证。
秦刚提供的数据显示，近年来中国与近90个国家缔结了各类互免签证协定，与39个国家签订53个简化签证手续协定；37个国家和地区单方面给予中国公民落地签证待遇，8个国家和地区单方面允许中国公民免签入境。
此前，美国总统奥巴马在北京参加亚太经合组织（APEC）会议时称，新签证协议自11月12日生效，将有助于贸易和商业往来。（完）
参看详情请点选外交部网站 here
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
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