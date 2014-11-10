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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 19:03 BJT

中美双方就便利人员往来达成共识 商务旅游签证延长至最长10年

路透北京11月10日 - 中国外交部周一称，中国和美国已就互为对方商务、旅游和留学人员颁发长期多次签证达成共识，商务旅游签证将延长到最长10年，学生签证将延长至最长5年。

外交部网站发布新闻稿引述发言人秦刚并称，该共识将于近日通过互换照会方式进行确认。双方将为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证，为从事留学活动的公民颁发有效期最长为5年的多次入境签证。

秦刚提供的数据显示，近年来中国与近90个国家缔结了各类互免签证协定，与39个国家签订53个简化签证手续协定；37个国家和地区单方面给予中国公民落地签证待遇，8个国家和地区单方面允许中国公民免签入境。

此前，美国总统奥巴马在北京参加亚太经合组织（APEC）会议时称，新签证协议自11月12日生效，将有助于贸易和商业往来。（完）

参看详情请点选外交部网站 here

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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