中国携手美国加州合作减少碳排放

路透旧金山9月16日 - 美国加州和中国的高层人士已经签署一项协议，誓言将一同合作缩减碳排放，协议内容包括共同分享碳排放市场设计及执行的资讯。

这项协议同时呼吁双方合作加强各行业的表现标准，以控制甲烷及其他造成全球暖化的气体排放。

这一份长达五页的备忘录并未有任何具法律约束力的责任，但双方代表希望藉由交换资讯能够为未来扩大合作铺路。

这项协议是由加州州长Jerry Brown及中国国家发展和改革委员会副主任解振华签署；发改委负责中国应对气候变化政策的制定。

协议指出，双方现在将成立一个“执行工作小组”，以制定如何协作削减碳排放的细节。

中国发改委应对气候变化司司长和Brown的一位高级顾问将共同主管该工作小组。

Brown称该协议“具有历史意义”，并表示，这代表着在应对气候变化所需行动的思维方式上，出现了改变。

“气候破坏...是人类面临的前所未有的最大问题，”Brown在记者会上说。

他称，“加州在发展可再生能源、制定能效标准、促进电动车发展、限制碳排放以及推动碳交易方面作出的开拓性努力，可推动美国和全球政策朝着同中国现状相协调的方向转变。”

解振华表示，中国政府非常重视气候变化问题，努力在强化环境保护的同时，使经济发展与改善生活品质相融合。

在签署仪式上，解振华称中国在降低人均碳排放方面已经有长足进展。

他表示中国未来将加大努力，到2020年达成单位GDP碳排放较2005年减少40-45%的目标，同时将非石化燃料的使用比例提高至15%。(完)

(编译 张明钧/侯向明; 审校 杜明霞/隋芬)

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