美防长卡特登上南海一艘美国航母 中方作出回应

在被问及卡特访问“斯坦尼斯”号航母及其有关南海问题言论时，中国外交部发言人陆慷在周五的例行记者会上表示，美国的行动恰恰证明了谁才是南海军事化的真正推手。

他在例行记者会上称，美方到现在都给不了一个民用航行安全与自由受到影响的例子。

“实际上美方一些官员在提到这个问题的时候，经常偷换一个概念，他们提的到底是商业的、民用的航行安全与自由，还是军事的航行安全与自由。如果美方指的是军事的航行安全与自由，这就不仅仅是本地区国家，世界上很多国家都希望按照国际法来行事。”（完）