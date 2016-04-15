美防长卡特登上南海一艘美国航母 中方作出回应

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透马尼拉/北京4月15日（记者 Yeganeh Torbati/Ben Blanchard） - 美国国防部长卡特周五登上了一艘位于南海的美国航空母舰。
卡特在菲律宾西部巴拉望岛一个菲律宾基地听取情况简报后乘飞机前往“斯坦尼斯”号航母。
中国国防部周五发布简单声明称，近日，中央军委副主席范长龙赴南沙相关岛礁视察，慰问驻守官兵和建设工人，并了解南沙岛礁相关设施建设情况。
在被问及卡特访问“斯坦尼斯”号航母及其有关南海问题言论时，中国外交部发言人陆慷在周五的例行记者会上表示，美国的行动恰恰证明了谁才是南海军事化的真正推手。
他在例行记者会上称，美方到现在都给不了一个民用航行安全与自由受到影响的例子。
“实际上美方一些官员在提到这个问题的时候，经常偷换一个概念，他们提的到底是商业的、民用的航行安全与自由，还是军事的航行安全与自由。如果美方指的是军事的航行安全与自由，这就不仅仅是本地区国家，世界上很多国家都希望按照国际法来行事。”（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。