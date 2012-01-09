版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:18 BJT

美国最快3月推出QE3 中国今年下调存准4-5次--渣打

渣打集团香港财富管理部门周一称，预期美国最快於3月份推出新一轮量化宽松措施以扭转经济弱势；中国今年将有4-5次下调存款准备金率，或者适度加大新增贷款额度，但不会减息。该行并预期今年中国CPI涨幅由去年逾5%明显回落至2%，GDP增长8.1%，人民币全年升值约2个百分点。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐