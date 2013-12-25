中国商务部将对美国白羽肉鸡“双反”案进行再调查

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海12月25日 -中国商务部周三表示，将根据世界贸易组织(WTO)相关裁决和建议，对美国白羽肉鸡产品“双反”案进行再调查。
商务部于2010年宣布，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税和反倾销税。
今年8月，WTO裁定中国的上述措施违反世贸规则，美国赢得了这场旷日持久的贸易争端。
“商务部将重新审查反倾销原始调查和反补贴原始调查中已经获得的证据和信息，并将通过发放问卷、听证会等方式进行再调查。”刊登在商务部网站的公告称。
商务部并称，任何利害关系方均可通过商务部贸易救济措施公开信息查阅室查阅有关证据和信息的公开版本。商务部将通过披露、提供意见陈述和评论机会等程序，保障利害关系方的法定权利。(完)
欲浏览商务部公告原文,请点选链接:(here)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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