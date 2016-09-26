中国对原产美国的进口白羽肉鸡续征反倾销税 期限五年--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月26日 - 中国商务部周一发布复审裁定公告称，中国国务院关税税则委员会决定自周二（27日）起对原产于美国的进口白羽肉鸡产品继续征收反倾销税，实施期限五年。
“如果终止反倾销措施，原产于美国的进口白羽肉鸡产品对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国白羽肉鸡产业造成的损害可能继续或再度发生。”公告称。
2010年9月26日，中国商务部决定对原产于美国的进口白羽肉鸡产品实施最终反倾销措施，实施期限自2010年9月27日起五年。2014年7月，商务部发布对该反倾销措施的再调查裁定，调整了反倾销税率。2015年9月25日，商务部决定对原产于美国的进口白羽肉鸡产品所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
美国政府今年5月要求世界贸易组织(WTO)成立一个争端解决小组，就美国声称中国持续不公平地对美国肉鸡产品征收反倾销关税的问题做出裁决。（完）
欲览公告详情，请点击商务部网站链接：here
(发稿 李子木；审校 沈燕/杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。