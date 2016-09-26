中国对原产美国的进口白羽肉鸡续征反倾销税 期限五年--商务部

“如果终止反倾销措施，原产于美国的进口白羽肉鸡产品对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国白羽肉鸡产业造成的损害可能继续或再度发生。”公告称。

2010年9月26日，中国商务部决定对原产于美国的进口白羽肉鸡产品实施最终反倾销措施，实施期限自2010年9月27日起五年。2014年7月，商务部发布对该反倾销措施的再调查裁定，调整了反倾销税率。2015年9月25日，商务部决定对原产于美国的进口白羽肉鸡产品所适用的反倾销措施进行期终复审调查。