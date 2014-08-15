中国财团提出收购美国芯片企业豪威科技

路透8月14日 - 美国数字成像芯片制造商豪威科技公司(OmniVision Technologies)OVTI.O表示，收到一个中国财团的收购提议，其中包括一家国有企业。

收购出价对豪威科技公司的估值约为17亿美元。但即使这家位于美国加州圣克拉拉的公司接受收购，也几乎肯定会面临美国外资审议委员会(CFIUS)的仔细审查。

以前，中资公司收购美国科技企业都受到严格审查，尤其是涉及到网络安全疑虑和担心有些技术可能被用于军事目的。

“我认为中国在美国的任何投资行动都会受到认真审查，”律师事务所Mayer Brown LLP的合伙人Tim Keeler表示。

豪威科技公司生产的芯片用于智能手机与平板电脑摄像头(镜头)，包括苹果(AAPL.O)iPhone。

这个中国投资集团以Hua Capital Management Ltd为首，包括国有的上海浦东科技投资有限公司。

华盛顿智库战略和国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的技术专家Jim Lewis表示，该交易可能会面临更加严格的审查，因为中国一直寻求购买芯片制造技术。

过去一年，中国的国有投资公司已经出价收购数家美国上市的芯片制造商，比如澜起科技(Montage Technology Group)MONT.O、展讯通信(Spreadtrum Communications)SPRD.O和锐迪科微电子(RDA Microelectronics)RDA.O。

“会存在政治阻碍，人们会对国有企业心存戒备，还会担心芯片制造技术流向中国，”Lewis说。

“我想不出他们还会列出什么理由，让该交易更难获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，”他补充说。

但是，Robert W. Baird和Oppenheimer & Co的股票分析师表示，他们认为豪威科技的技术不会引发安全担忧。

豪威科技的竞争对手包括索尼(6758.T)、三星电子(005930.KS)和奇景光电(Himax Technologies)(HIMX.O)。豪威科技在中国有一个设计中心和一家测试机构，近80%的营收来自中国市场。

Baird分析师上个月在研究报告中指出，在图像传感器需求强劲且产品价格较低的帮助下，豪威科技从主要竞争对手手中夺取中国智能手机市场的份额。

中国财团的出价为每股29美元，较豪威科技周三收盘价溢价17.9%。

豪威科技周四盘中触及近三年高位28.34美元，收盘报28.29美元。

豪威科技表示，正在评估这项收购提议，摩根大通证券为其财务顾问。

截至周三收盘，豪威科技股价今年以来上涨了逾40%。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 李婷仪/白云)

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