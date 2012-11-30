中国官媒呼吁美国担起责任 避免坠入“财政悬崖”

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京11月30日电---《人民日报》周五发表文章指责美国推卸责任，称该国在如何避免坠入“财政悬崖”问题引发的巨大不确定性，会令全球经济面临风险。
文章称：“美国的政治家们应该明白，一场‘自找的’衰退将严重剥损美国的软硬实力。”
“习惯于要求他国负责任的美国，理应在事关世界经济前景这一大问题上，表现出一个负责任大国的姿态。”
这是中国对美国国会两党的“财政悬崖”谈判进展失望发出的最新指责。在周四举行的谈判中，美国民主党与共和党未能就如何避免坠入“财政悬崖”达成一致。
“尽管美国真正‘坠崖’可能性并不大，但在经济全球化深入发展的今天，因政党之争频频惊扰世界，足见美国政治体制出了问题，缺少大国应有的责任与担当，”文章说道。这篇文章的作者署名钟声，常发表关於对外政策问题的观点。
文章还称：“美国经济政策失误给全球经济输入的负能量效应人们并不陌生。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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