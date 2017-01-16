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中国财经 | 2017年 1月 16日 星期一 16:44 BJT

中投公司将增加对美国的投资--董事长

路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。

丁学东在香港举办的亚洲金融论坛上表示，中投将在美国增加对私募股权和对冲基金的投资，并扩大直接投资规模。

他并称，中投公司还可能投资美国基建项目以及制造业，二者预计将从即将上任的特朗普政府的政策中受益。(完)

(翻译 张荻； 审校 屈桂娟)

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