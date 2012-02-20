版本:
中国
中国财经 | 2012年 2月 20日 星期一 09:48 BJT

中国贸促团与美签订总额386亿美元经贸协议--商务部

路透北京2月20日电---中国商务部周六称,中国贸易投资合作促进团近日在美国各地签署协议、备忘录等共149项,总金额386亿美元,涉及新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件等双边经贸合作重点领域.

为配合中国副主席习近平对美国的访问,中国贸易投资合作促进团於2月12日至17日访问美国,在美开展一系列贸易投资促进活动.

商务部网站的新闻稿称,在上述中美签署的协议、备忘录中,中国自美采购项目50项,对美出口项目37项,对美投资12项,美对华投资25项,双方经贸合作项目25项.

其中所涉及双边经贸合作重点领域包括新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件、软件、医药、轻工产品、基础设施建设等.

率领该团的中国商务部部长助理俞建华表示,解决贸易不平衡问题,需要中美双方共同努力.中方愿增加自美进口航天航空、汽车零部件、卫生医药、半导体及其制造设备、高技术器材、可再生能源等产品.

俞建华并建议,加快研究中美企业在节能环保、信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、药品和医疗器械、旅游等领域开展合作的可行性;鼓励中美两国企业积极寻找在高速铁路、公路、港口与码头建设、电网改造等领域开展合作的商机.

2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.中美已互为第二大贸易夥伴.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐