中国贸促团与美签订总额386亿美元经贸协议--商务部

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国商务部周六称,中国贸易投资合作促进团近日在美国各地签署协议、备忘录等共149项,总金额386亿美元,涉及新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件等双边经贸合作重点领域.
为配合中国副主席习近平对美国的访问,中国贸易投资合作促进团於2月12日至17日访问美国,在美开展一系列贸易投资促进活动.
商务部网站的新闻稿称,在上述中美签署的协议、备忘录中,中国自美采购项目50项,对美出口项目37项,对美投资12项,美对华投资25项,双方经贸合作项目25项.
其中所涉及双边经贸合作重点领域包括新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件、软件、医药、轻工产品、基础设施建设等.
率领该团的中国商务部部长助理俞建华表示,解决贸易不平衡问题,需要中美双方共同努力.中方愿增加自美进口航天航空、汽车零部件、卫生医药、半导体及其制造设备、高技术器材、可再生能源等产品.
俞建华并建议,加快研究中美企业在节能环保、信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、药品和医疗器械、旅游等领域开展合作的可行性;鼓励中美两国企业积极寻找在高速铁路、公路、港口与码头建设、电网改造等领域开展合作的商机.
2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.中美已互为第二大贸易夥伴.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)
欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。