中国驻旧金山总领馆遭纵火

中国驻旧金山总领馆周四称，当地时间周三晚该领馆遭纵火，正门严重损毁，但没有人员受伤，领馆在经历破坏事件后恢复正常工作。中国驻旧金山总领馆发言人王川称，中方已向美方提出交涉，敦促美方切实履行职责，保护中方馆舍和人员安全，并迅速破案，将凶犯绳之以法。图为中国驻旧金山总领馆被纵火后损毁的正门。路透