美国玉米价格低 中国一私人贸易公司趁机买入

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月9日 - 中国一私人贸易公司高管周三对路透表示，该公司趁美国玉米价格低廉，上周从该国购买了总计42万吨玉米，这批玉米将于明年交付。
这位高管称：“我们以每吨205美元的离岸价格买下了这批货。相比国内玉米价格，这个价格非常便宜。”他拒绝透露公司名称。
他说，包含运费内在，这批从2014年5月-7月间交付的玉米运抵中国时，成本约为每吨1,800元(290美元)。
这个价格要比大连国内玉米现货报价低逾20%。
当被问及该公司是否已获得低关税进口配额，这名高管称，这批货将卖给已获得进口配额的最终用户。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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