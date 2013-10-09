美国玉米价格低 中国一私人贸易公司趁机买入

路透北京10月9日 - 中国一私人贸易公司高管周三对路透表示，该公司趁美国玉米价格低廉，上周从该国购买了总计42万吨玉米，这批玉米将于明年交付。

这位高管称：“我们以每吨205美元的离岸价格买下了这批货。相比国内玉米价格，这个价格非常便宜。”他拒绝透露公司名称。

他说，包含运费内在，这批从2014年5月-7月间交付的玉米运抵中国时，成本约为每吨1,800元(290美元)。

这个价格要比大连国内玉米现货报价低逾20%。

当被问及该公司是否已获得低关税进口配额，这名高管称，这批货将卖给已获得进口配额的最终用户。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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