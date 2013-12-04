中国检疫机构拒绝一批美国玉米入境

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透北京12月4日 - 中国检疫官员周三告诉路透，中国拒绝美国一批玉米入境，因此前检查出未获批准的转基因玉米品种。
福建一名检疫官员告诉路透，这批船货在福州港被拒绝入境。
这是一个月内第二批美国玉米被中国拒绝入境。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透斯德哥尔摩4月8日 - 警方周六称，一名39岁的乌兹别克男子被扣押，涉嫌驾驶一辆抢劫而来的啤酒运送卡车，驶入斯德哥尔摩市中心冲撞人群，造成四人死亡，15人受伤，该事件疑似恐怖袭击。
路透奥斯陆4月9日 - 周六在奥斯陆市中心发现的一“类似炸弹的装置”被挪威警方控制，并进行引爆。当局称一名嫌疑人被扣押，秘密警察已经接手展开调查。