中国检疫机构拒绝一批美国玉米入境

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责

路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。