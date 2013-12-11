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中国财经 | 2013年 12月 11日 星期三 17:36 BJT

浙江退运一批进口美国转基因玉米

路透北京12月11日 -中国一名检验检疫官员周三对路透表示，因检验出未经批准的MIR162转基因成分，浙江检验检疫局退运了一批进口美国玉米。

这名官员称，因从这批进口美国玉米中检验出农业部未批准的MIR162转基因成分，这批总计5.91万吨的玉米周二已被退运。

此前，中国检验检疫机构已经累计退运了逾18万吨玉米。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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