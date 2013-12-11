浙江退运一批进口美国转基因玉米

路透北京12月11日 -中国一名检验检疫官员周三对路透表示，因检验出未经批准的MIR162转基因成分，浙江检验检疫局退运了一批进口美国玉米。

这名官员称，因从这批进口美国玉米中检验出农业部未批准的MIR162转基因成分，这批总计5.91万吨的玉米周二已被退运。