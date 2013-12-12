中国拒收美国转基因玉米 或与中美贸易纠纷有关

路透北京12月11日 - 由于检出未经批准的转基因成分，中国再次拒收一批美国玉米，而且还有三批美国玉米可能遭拒。

但部分人士认为，中国拒收美国玉米，可能是受中美两国之间的其他贸易纠纷影响。

中国一名检验检疫官员称，因检验出未经中国农业部批准的转基因成分MIR162，浙江检验检疫局周二退运5.91万吨进口美国玉米，这是最新一批被中国拒收的美国玉米。

此前，中国检验检疫机构已经累计退运了逾18万吨玉米。中国是全球第二大玉米消费国。

“这实在是造成了很大的麻烦，似乎与（中美）双边贸易冲突有关，”一家国内贸易公司的玉米交易员说。

美国政府数据显示，中国对玉米的需求依然强劲。上周中国是美国玉米的最大目的地，分析人士称强劲需求方面的影响胜过对少数货船遭拒的担忧。

美国农业部周一称，上周对华玉米出口检验量达到1,760万蒲式耳，占到政府出口检验总量的44%。

“如果中国仍在进口(美国玉米)，我们就不得不觉得他们玩得更像是一种政治游戏，”FuturesInternational资深商品分析师TerryReilly说。“只要中国每周都在进口美国玉米……我们就不会对此持悲观态度。”

贸易商称，还有三船美国玉米已被检测出对MIR162呈阳性反应，预计会在广东和福建港口被拒收。一些货船上的玉米甚至还未被卸载，更容易运往包括日本在内的其他市场。

“未来几周会有大量货船抵达，届时被拒收会很频繁，”一位业内消息人士说。由于事情的敏感性，该消息人士要求匿名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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