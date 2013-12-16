中国严查美转基因玉米源于国内供应过剩--贸易商

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透北京12月13日 - 行业消息人士周五称，中国严查未经批准的美国MIR162转基因玉米的做法可能持续到明年年初，目的是抑制廉价的进口玉米，以支撑国内玉米价格。
中国虽然只拒收了少量美国玉米，但足以扰乱美国玉米出口。贸易商由于担心会被拒收，已纷纷将货物改道运往不会遭拒的国家。
过去五周，中国拒收四船美国玉米和一些集装箱装运的玉米，各地质检部门加大了对MIR 162转基因玉米的检查力度。MIR162转基因玉米由先正达(Syngenta)<SYNN. VX>研发。
“（中国拒收这些玉米的）原因很简单。中国玉米大丰收，政府正在东北收购玉米，以试图支撑国内（玉米）价格，”一位行业消息人士称。由于此事的敏感性，该消息人士拒绝透露姓名。
中国政府收购从棉花到粮食在内的一系列农产品，以协助支持市场价格，确保农民收益。
两位行业消息人士称，在11月的一次会议上，有粮食官员建议政府“采取措施”，处理由美国廉价玉米推动的进口玉米情况。美国玉米价格比国产玉米便宜20%。
中国已经批准进口15种转基因玉米，MIR 162转基因玉米正在等待批准。
“鉴于这种形势，我们预计（中国）政府不会很快批准。任何批准都可能是春节以后的事了，”第一位消息人士称。今年中国春节假期持续到2月初。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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