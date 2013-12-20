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中国财经 | 2013年 12月 20日 星期五 10:49 BJT

中国已对12批累计54.5万吨进口美国玉米作退货处理--质检总局

路透北京12月20日 -中国质检总局周五公告表示，截止12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理。

质检总局称，深圳、福建、山东、广东、浙江、厦门等口岸检验检疫机构，相继从美国输华玉米中检出含有未经中国农业部安全批准的MIR162转基因成分。

质检总局已将最新有关情况再次通报美国，要求美国加强对输华玉米的产地来源、运输及仓储等环节的管控措施，有效避免输华玉米被未经农业部安全评估并批准的转基因品系污染。

中国目前是全球第三大玉米进口国，几乎所有的玉米进口都来自美国。

本周三上海汇易咨询有限公司(JCI)报告称，因检测发现未经许可的转基因品种，中国自11月中旬以来已经退运超过60万吨美国玉米，今年这类退运量总计约占进口量的30%。这一统计要高于质检总局的数据。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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