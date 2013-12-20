中国已对12批累计54.5万吨进口美国玉米作退货处理--质检总局

质检总局称，深圳、福建、山东、广东、浙江、厦门等口岸检验检疫机构，相继从美国输华玉米中检出含有未经中国农业部安全批准的MIR162转基因成分。

质检总局已将最新有关情况再次通报美国，要求美国加强对输华玉米的产地来源、运输及仓储等环节的管控措施，有效避免输华玉米被未经农业部安全评估并批准的转基因品系污染。