中国要求进口美国玉米干酒糟须持无转基因证明

路透芝加哥7月24日 - 根据路透了解到的贸易组织信件的内容，中国目前要求进口美国玉米干酒糟(DDG)时必须携带认证材料，证明其中不含有MIR 162转基因成份。

一位贸易消息人士提供给路透的美国谷物协会信件称，中国进口检验检疫机构的这项新要求立即生效。

北美谷物出口协会(North American Export Grain Association，NAEGA)在给会员的信中指出，从7月24日开始，所有启运的玉米干酒糟若不符合认证材料要求，将被拒绝进口。

由于担心含有未经中国农业部批准的MIR 162转基因成份，中国当局在6月停止核发美国玉米干酒糟的进口许可。

中国是美国玉米干酒糟最大的买家，有关进口认证的消息传出后，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货CZ4在周四早盘跌至合约新低，但随后缩减跌幅，较周三收盘仅微幅下跌。

玉米干酒糟现货价格最大跌幅为8%，交易商表示，这是因为市场预计出口需求将继续保持疲弱。

美国谷物协会在信中还表示，将不得不停止担任美国乙醇企业的代理机构向中国农业部提交登记资料，原因在于上述新规的出台，同时中国对有意向中国出口玉米干酒糟的美国乙醇企业进行新的登记监管。

未能立即联系到美国谷物协会和NAEGA对此置评。

谷物交易员和分析师表示，美国农业部不会核发零容忍的认证材料，因此这项监管政策的改变不大可能让中国恢复进口玉米干酒糟。

亦未能联系到美国农业部置评。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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