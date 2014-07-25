中国对进口美国玉米干酒糟的最新规定并不可行--美行业组织

路透芝加哥7月24日 - 美国最大的谷物出口协会周四呼吁中国撤销其要求进口美国玉米干酒糟(DDG)时必须携带认证材料的最新规定，该协会称这项要求并不可行。

一位贸易消息人士提供给路透的美国谷物协会信件称，中国进口检验检疫机构的这项新要求立即生效。

贸易商说，中国目前要求进口美国玉米干酒糟时必须携带认证材料，证明其中不含有MIR 162转基因成份。但谷物贸易商表示，美国政府并没有发出这种文件。 “中方要求的是不可能做到的事。他们所要求的证明并不存在，”美国谷物协会总裁兼执行长Tom Sleight说。

Tom Sleight说中国也要求这项规定立即生效，这将严重干扰到出货。(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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