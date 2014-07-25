中国对进口美国玉米干酒糟的最新规定并不可行--美行业组织

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥7月24日 - 美国最大的谷物出口协会周四呼吁中国撤销其要求进口美国玉米干酒糟(DDG)时必须携带认证材料的最新规定，该协会称这项要求并不可行。
一位贸易消息人士提供给路透的美国谷物协会信件称，中国进口检验检疫机构的这项新要求立即生效。
贸易商说，中国目前要求进口美国玉米干酒糟时必须携带认证材料，证明其中不含有MIR 162转基因成份。但谷物贸易商表示，美国政府并没有发出这种文件。 “中方要求的是不可能做到的事。他们所要求的证明并不存在，”美国谷物协会总裁兼执行长Tom Sleight说。
Tom Sleight说中国也要求这项规定立即生效，这将严重干扰到出货。(完)
(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。