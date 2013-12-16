中国严查美转基因玉米源于国内供应过剩--贸易商

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月13日 - 行业消息人士周五称，中国严查未经批准的美国MIR 162转基因玉米的做法可能持续到明年年初，目的是抑制廉价的进口玉米，以支撑国内玉米价格。
中国虽然只拒收了少量美国玉米，但足以扰乱美国玉米出口。贸易商由于担心会被拒收，已纷纷将货物改道运往不会遭拒的国家。
过去五周，中国拒收四船美国玉米和一些集装箱装运的玉米，各地质检部门加大了对MIR 162转基因玉米的检查力度。MIR 162转基因玉米由先正达(Syngenta)<SYNN. VX>研发。
“（中国拒收这些玉米的）原因很简单。中国玉米大丰收，政府正在东北收购玉米，以试图支撑国内（玉米）价格，”一位行业消息人士称。由于此事的敏感性，该消息人士拒绝透露姓名。
中国政府收购从棉花到粮食在内的一系列农产品，以协助支持市场价格，确保农民收益。
两位行业消息人士称，在11月的一次会议上，有粮食官员建议政府“采取措施”，处理由美国廉价玉米推动的进口玉米情况。美国玉米价格比国产玉米便宜20%。
中国已经批准进口15种转基因玉米，MIR 162转基因玉米正在等待批准。
“鉴于这种形势，我们预计（中国）政府不会很快批准。任何批准都可能是春节以后的事了，”第一位消息人士称。今年中国春节假期持续到2月初。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式