全球农业: 中国购买24万吨美国新作玉米--贸易商

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透北京/芝加哥2月22日 - 贸易商周五称,中国民间饲料加工厂本周购买四批美国新作玉米船货,船期为2013/14年度.
他们称,这批玉米成交价为每吨约296美元(成本及运费),将于9月之后交货.当前中国国内实货玉米价格在深圳报每吨2,480元人民币(400美元).
"这些船货是小型饲料加工厂购买的--一些大厂还在等美国玉米价格进一步下跌."一名国际贸易公司经理称.(完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。