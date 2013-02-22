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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 11:28 BJT

全球农业: 中国购买24万吨美国新作玉米--贸易商

路透北京/芝加哥2月22日 - 贸易商周五称,中国民间饲料加工厂本周购买四批美国新作玉米船货,船期为2013/14年度.

他们称,这批玉米成交价为每吨约296美元(成本及运费),将于9月之后交货.当前中国国内实货玉米价格在深圳报每吨2,480元人民币(400美元).

"这些船货是小型饲料加工厂购买的--一些大厂还在等美国玉米价格进一步下跌."一名国际贸易公司经理称.(完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)

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