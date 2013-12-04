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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 10:46 BJT

中国检疫机构拒绝一批美国玉米入境

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月4日 - 中国检疫官员周三告诉路透，中国拒绝美国一批玉米入境，因此前检查出未获批准的转基因玉米品种。

福建一名检疫官员告诉路透，这批船货在福州港被拒绝入境。

这是一个月内第二批美国玉米被中国拒绝入境。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛
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