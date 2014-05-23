上周中国对美国棉花购买量为两年来最高--美政府数据

路透纽约5月22日 - 美国政府周四公布的数据显示，上周中国买家以两年来最活跃的姿态继续购买美国棉花，增强了外界对中国需求复苏的预期，而且引发近月棉花供应趋紧的担忧。中国是全球最大棉花消费国。

受此消息带动，纽约期棉在周四早盘热络交易中最高上涨1.5%，随后走势反转，略微下跌。

截至5月15日当周，中国棉纺厂和商家买入269,300包陆地棉，创两年来中国单周最大陆地棉购买量。

美国一周出口销售报告远高于预期，这使美国有望在7月30日结束一季的出口量高于政府预估。中国购买的美国棉花在后者的出口销售中占据很大比例。

据路透看到的数据，美国农业部一周出口销售报告显示，5月15日当周美国出口商销售了36万包棉花，高于前周的6.69万包。

“我一看到数据，就问‘该不会错了吧？’”KCG Futures棉花专家Sharon Johnson称。“哪儿来的棉花呢？”

单是这一周的出口就可能使42.91万包的洲际交易所(ICE)库存所剩无几。

Johnson称，中国棉纺厂可能在用因采购中国国储棉而获得的进口配额。交易商称，上述大量采购可能是在上周厦门举行的大型行业会议上决定的。

中国纺织厂每购买四吨国储棉，就可获得一吨的进口配额。这一举措旨在压低国储棉库存，尤其中国当局已下调储备棉投放竞卖底价，以缩小海外供应优势。

这一消息带动期棉价格最高上涨1.5%，随后回吐涨幅，交投最活跃的ICE-7月期棉合约CTN4最终收跌1.51美分，或1.7%，报每磅87.78美分，期棉合约料将连续第三周下跌。

美国出口商誓言在当前销售年度销售960万包陆地棉和皮马棉，较美国农业部对今年的销量预估高出约28.61万包，而本作物季距离结束还有两个半月。

尽管如此，有大量的销售可能被展期或取消，美国料将把约280万包棉花销售推后至8月1日开始的新作物季。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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