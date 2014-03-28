中国国防部称将加强网络安全防护

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月27日 - 中国国防部周四表示，中国将加强网络安全防护。此前有报导称美国政府对中国电信设备企业华为实施监控。

关于美国国家安全局曾经渗透中国企业华为总部服务器获取机密信息的报导，中国国防部发言人耿雁生表示，这充分暴露了美国的“虚伪和霸道”。

“一段时间以来，美国的一些人士喋喋不休地指责中方实施黑客攻击。事实证明，这完全是子虚乌有、贼喊捉贼。”

国防部没有提到将采取什么措施来强化网络安全防护。

白宫表示，美国没有以间谍措施，获取商业优势。互联网间谍活动已为中美两国关系投下阴影。

美国《纽约时报》和德国《明镜》周刊披露斯诺登提供的材料显示，美国国家安全局侵入华为公司在深圳总部的服务器。

耿雁生还表示，美国国防部长哈格尔将于4月7日-10日访问中国。（完）