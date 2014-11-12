希望中美尽早谈成高水平 双向平衡的双边投资协定--李克强

路透北京11月12日 - 中国国务院总理李克强周三称，希望中美双方尽早谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协定，进一步培育双边贸易新的增长点，拓展基础设施建设合作新空间，希望美方在放宽对华高技术产品出口限制上尽早采取实质性措施。

中国政府网援引李克强会见美国总统奥巴马时的话称，中美经贸合作是双边关系的压舱石和推进器，对发展中美关系产生正向乘数效应。

他强调，要树立绿色经济新标杆，以两国共同宣布2020年后各自应对气候变化行动目标为契机，扩大页岩气、核电、可再生能源、低碳环保技术等合作，希望美方在对华出口相关能源产品和技术方面采取积极态度和实际行动。

美国总统奥巴马也在同一场合表示，美方愿同中方加快双边投资协定谈判，扩大投资规模，推进贸易自由化，加强能源创新等领域合作，促进两国经济增长和就业，推动世界经济复苏。美方欢迎更多中国企业赴美投资兴业。

中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

中美两国元首一致同意，加快双边投资协定谈判进度，力争于年底前就核心问题和主要条款达成一致，在2015年启动负面清单谈判。此外，双方积极评价两国就信息技术协定扩围谈判达成一致。（完）

更多细节，请点选中国政府网网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。