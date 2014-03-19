中国今年1月增持美国国债35亿美元

路透上海3月19日 - 美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。

数据并显示，1月中国共增持美国长期证券169.75亿美元。分项来看，净增持长期国债160.30亿美元，增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券6.6亿美元，减持公司债1.93亿美元，增持公司股票4.78亿美元。

中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

参看参详情,可点选美国财政部网站 here

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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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