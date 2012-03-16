中国1月净增持美国国债

美国财政部最新统计数据显示，1月份中国净增持美国国债76亿美元，为连续五个月减持後的首度增持，1月末中国持有美国国债总额为11,595亿美元，继续居全球首位。数据并显示，1月份持有美国国债规模列第二的仍为日本，当月日本的持有量亦增加208亿至10,790亿美元。路透