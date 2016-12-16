中国连续减持美国国债已退居老二 然增持两房债及股票颇迷离

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月16日 - 美国财政部周四公布的数据显示，10月末中国持有的美国国债存量为1.115万亿美元，环比减少410亿美元。
但数据也显示，中国净减持257.4亿美元一年期以上长债的同时，也增持了29.2亿美元的两房债、1.74亿美元的企业债和5,200万的股票。
上述不同方向的增减操作颇令人迷离，市场认为减持以应对国内资本流出是常识，但增持的目的则较为复杂，或显示来自中国的私人机构在进行投资。
当月，日本则为两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人，当月持有美国公债1.131万亿(兆)美元。
数据还显示，外国投资者在10月购买了94亿美元长期美国资产，9月为卖出648亿美元。包括短期证券在内，海外投资者在10月买进188亿美元，9月则大笔卖出1,544亿美元。(完)
更多内容，可点选：here
(记者 毕晓雯；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。