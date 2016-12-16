中国连续减持美国国债已退居老二 然增持两房债及股票颇迷离

路透香港12月16日 - 美国财政部周四公布的数据显示，10月末中国持有的美国国债存量为1.115万亿美元，环比减少410亿美元。

但数据也显示，中国净减持257.4亿美元一年期以上长债的同时，也增持了29.2亿美元的两房债、1.74亿美元的企业债和5,200万的股票。

上述不同方向的增减操作颇令人迷离，市场认为减持以应对国内资本流出是常识，但增持的目的则较为复杂，或显示来自中国的私人机构在进行投资。

当月，日本则为两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人，当月持有美国公债1.131万亿(兆)美元。

数据还显示，外国投资者在10月购买了94亿美元长期美国资产，9月为卖出648亿美元。包括短期证券在内，海外投资者在10月买进188亿美元，9月则大笔卖出1,544亿美元。(完)

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