中国6月净增持美国国债3亿美元

沪深证交所周四两融余额增加31亿元 连续第四日上升
路透上海2月17日 - 中国股市沪综指周四收涨0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加31亿元人民币，连续第四日上升；两市两融余额为8,959.1亿元，创四周来高点。
路透北京8月16日电---美国财政部最新公布的数据显示,截止6月末,中国持有的美国国债达11,643亿美元,环比增持3亿美元.但当月却净减持了以两房为主的美国机构债、长期国债以及美国上市公司的股票.
数据并显示,6月中国共计净减持长期证券125.29亿美元.分项来看,净减持长期国债7.36亿美元,净减持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券118.88亿美元,净增持公司债4.64亿美元,净减持公司股票3.69亿美元.
中国仍为美国第一大债权国.而修正後的数据显示,中国5月则净减持美国国债4亿美元.
中国已是全球外汇储备最高的国家,目前的外汇储备已高达3.24万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由於中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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