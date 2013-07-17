中国5月净增持美债252亿美元

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京7月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年5月中国净增持美国国债252亿美元；截止5月末，中国持有的美国国债为13,159亿美元，4月末修正后则为12,907亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。
数据并显示，5月中国共计净增持美国长期证券218.98亿美元。分项来看，净增持长期国债224.85亿美元，净减持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券11.67亿美元，净增持公司债9.54亿，净减持公司股票3.74亿美元。
中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)
参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
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(发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
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