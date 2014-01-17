中国2013年11月净增持美国国债122亿美元

路透上海1月17日 - 美国财政部最新数据显示，去年11月中国净增持美国国债122亿美元；截至11月月末，中国持有的美国国债为13,167亿美元，高于10月修正后的13,045亿美元，再创历史新高且为连续第三个月净增持。中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。

数据并显示，11月中国共计净增持美国长期证券157.4亿美元。分项来看，净增持长期国债106.68亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券41.11亿美元，净增持公司债5.79亿美元，净增持公司股票3.82亿美元。

中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

参看参详情,可点选美国财政部网站(here)

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(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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