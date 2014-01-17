中国2013年11月净增持美国国债122亿美元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月17日 - 美国财政部最新数据显示，去年11月中国净增持美国国债122亿美元；截至11月月末，中国持有的美国国债为13,167亿美元，高于10月修正后的13,045亿美元，再创历史新高且为连续第三个月净增持。中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。
数据并显示，11月中国共计净增持美国长期证券157.4亿美元。分项来看，净增持长期国债106.68亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券41.11亿美元，净增持公司债5.79亿美元，净增持公司股票3.82亿美元。
中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)
参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
(here)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。