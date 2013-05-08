中国驳斥五角大楼报告 称美国是“真正的黑客帝国”

路透北京5月8日 - 中国周三指责美国挑拨中国与邻国的关系，称美国是“真正的黑客帝国”。此前美国国防部称中国通过网络间谍活动推动军事现代化。

昨日，中国外交部称五角大楼报告所指内容毫无根据。美国国防部的报告首次指责中国试图入侵美国国防电脑网络。

五角大楼还列举了中国在开发先进的隐形机和建设航母舰队方面的进展。

中国的《解放军报》称这份报告“完全是对中国内政的粗暴干涉”。

“渲染‘中国军事威胁论’可挑拨中国与其他国家，尤其是与周边国家之间的关系，借此牵制中国，渔翁得利，”中国国防部网站转载《解放军报》的评论文章称。

美国“大肆鼓吹中国军力威胁，与其国内利益集团和军火商的推动不无关系，”《解放军报》称，并称“估计现在美国的军火商们已经摩拳擦掌准备数钱了”。

上述评论凸显中美两国在黑客问题上变得益发缺乏互信，黑客已经成为中美之间争论最激烈的话题。

美国电脑安全公司Mandiant 2月表示，中国一支秘密军队很可能就潜伏在以美国为目标，窃取逾百家公司数据的一连串黑客攻击活动的背后。

这点燃了中美之间的口水战。

中国多次重申绝不容忍黑客行为，自身也是黑客活动的受害者，并称针对中国的多数黑客活动来自美国。

“众所周知，美国才是真正的‘黑客帝国’，有广泛的网络间谍活动，”《人民日报》发表的评论文章表示。“近年来，美国不断强化对别国进行政治颠覆的网络工具。”

“网络武器比核武器更可怕，”评论称。“为了建立网络军事霸权而无端抹黑他国，是一条危险的歧途，最终会搬起石头砸自己的脚。”（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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